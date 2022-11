En 2021, l’usage du GSM au volant a coûté la vie à 50 personnes

Les automobilistes belges semblent accros à leur téléphone: malgré les risques d’accident, ils passent 2% de leur temps GSM en main au volant.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour les chauffeurs de camionnettes et de camions, ces chiffres grimpent à 4% et 6%, observe l’Institut Vias. Or, le risque d’accident d’un conducteur qui téléphone GSM au volant est multiplié par deux alors que pour un chauffeur qui lit ou rédige un texte, il est multiplié par douze!

Toujours selon Vias, les automobilistes bruxellois (5%) et wallons (3%) font davantage usage de leur téléphone au volant que les Flamands (1,6%).

L’Institut estime qu’en 2021, l’usage du téléphone au volant a causé une cinquantaine de décès et 4 500 blessés en Belgique. En 2023, un nouveau projet pilote utilisera des caméras intelligentes pour repérer et sanctionner les conducteurs en infraction.