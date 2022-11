Des plaintes quotidiennes de navetteurs concernant le raccourcissement des trains

L’association néerlandophone de voyageurs « TreinTramBus » reçoit quotidiennement, et depuis plusieurs semaines, des plaintes concernant la diminution du nombre de wagons, ce qui provoque une surpopulation dans les trains et un manque de place pour les passagers, rapporte VRT NWS vendredi matin. Contactée par Belga, la SNCB a confirmé le problème et l’a expliqué par les livraisons tardives de nouveaux équipements roulants.

Une volonté de la SNCB ce raccourcissement des trains? La SNCB a estimé à deux ans le retard de livraison des nouveaux appareils de circulation. À la fin de l’année dernière, ce sont 445 nouveaux wagons de type M7 du constructeur Alstom qui auraient dû être livrés, alors que la SNCB n’en a reçu que la moitié. « À cause de cela, la SNCB doit fonctionner avec 200 wagons de moins que prévu. Ce sont des wagons à deux étages, qui possèdent plus de sièges », a expliqué le porte-parole de la SNCB.

Dès lors, ce sont de plus anciennes « voitures » qui doivent être déployées pour compenser ces retards de livraison, avec les risques que cela comporte. « Notre flotte a en moyenne 25 ans », a souligné la SNCB. « Les trains qui auraient dû en être retirés doivent maintenant être utilisés plus fréquemment, ce qui entraîne davantage de pannes et, par conséquent, il finit par y avoir moins d’appareillages de réserves pour pallier ces pannes », a-t-elle ajouté.

Les syndicats dénoncent depuis longtemps un manque d’investissements dans les chemins de fer et ont prévu plusieurs journées de grève la semaine prochaine.