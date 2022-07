De nouveaux vols annulés: Le Vif répond à vos questions sur les vacances

Décollera, décollera pas. La question est sur les lèvres de tous les voyageurs qui partent en avion cet été. Quelle que soit la réponse, Le Vif vous aide à savoir comment réagir en répondant à vos questions ce jeudi midi.

Six-cent-septante-cinq vols annulés pour alléger la charge de travail des employés de Brussels Airlines. L’annonce en a effrayé plus d’un ce lundi. Vos vacances tant espérées risquent de tomber à l’eau. Comment réagir? Quand peut-on être prévenu au plus tard? A quoi avez-vous droit? Le Vif vous aide à y voir plus clair en répondant à vos questions avec l’aide de Charlotte van den Branden de Reeth, porte-parole du SPF Mobilité et Transports, ce jeudi 7 juillet entre 12h et 13h.

Vous pouvez déjà nous poser vos questions via le formulaire ci-dessous: