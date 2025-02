Bonne nouvelle pour les familles nombreuses: leur taxe de mise en circulation va être allégée

A partir du 1er juillet 2025, les familles nombreuses bénéficieront d’une réduction de 250 euros sur la taxe de mise en circulation de leur véhicule (contre 100 euros actuellement). Les famille monoparentale auront également droit à une réduction, de même que les propriétaires de véhicules 100% électriques.

Le gouvernement wallon a adopté, jeudi, en première lecture, une réforme de la taxe de mise en circulation réduisant la pression fiscale pour les familles nombreuses et les familles monoparentales. La taxation des voitures 100% électriques et des voitures neutres en carbone sera également assouplie, a annoncé le ministre régional de la Mobilité, François Desquesnes.

Concrètement, les familles nombreuses bénéficieront, à partir du 1er juillet 2025, de 250 euros de réduction – contre une réduction de 100 euros initialement prévue dans la réforme – sur leur taxe de mise en circulation, sans distinction de motorisation, pour un véhicule par famille, qu’il soit neuf ou d’occasion. Une réduction de 250 euros sera également accordée aux familles monoparentales bénéficiant de l’allocation complémentaire «mono», à partir d’un enfant et pour un véhicule par famille. La mesure, non-cumulable avec l’avantage accordé aux familles nombreuses – entrera en vigueur au 1er juillet 2026.

Enfin, la taxation des véhicules 100% électriques sera, elle aussi, revue, avec une réduction du coefficient énergie de 0,08 pour les citadines (50 euros de réduction pour tous les véhicules de cette catégorie); les voitures moyennes et polyvalentes ainsi que les routières et familiales. Par contre, la taxe de mise en circulation des limousines, des sportives et des hyper sportives restera inchangée.

Cette réforme représentera, en 2026, une réduction de la charge fiscale de 7,5 millions d’euros pour les familles nombreuses et de 2,5 millions pour les familles monoparentales. Quant aux mesures pour les voitures électriques et neutres en carbone, elles conduiront à une réduction de taxation de 4 millions d’euros, a détaillé le ministre Desquesnes. « L’objectif, c’est une fiscalité plus juste et mieux adaptée aux réalités de la société actuelle tout en favorisant le verdissement du parc automobile wallon », a-t-il résumé.

Adopté ce jeudi en première lecture, le texte doit désormais être soumis à l’avis du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie ainsi qu’à celui du Conseil d’Etat qui dispose de trente jours pour se prononcer.