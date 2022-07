A partir du mois d’août de nouveaux travaux commencent sur la E40 et dureront jusqu’à la mi-octobre. Des murs antibruit vont être installés à hauteur de Bertem. De gros embouteillages sont à prévoir.

À partir du mois prochain, l’Agence flamande pour les routes et le trafic installera de nouveaux murs antibruit sur la E40 à Bertem (Brabant flamand), juste après la jonction de la E40 et de la E314 à Heverlee. L’Agence a averti ce mardi que de longs embouteillages pourraient se produire pendant les travaux de la E40, à l’heure de pointe du matin en direction de Bruxelles et à l’heure de pointe du soir dans l’autre sens.

A partir de Tirlemont le matin

Aux moments les plus chargés, l’Agence prévoit suite aux travaux sur la E40 des embouteillages en direction de Bruxelles jusqu’à Boutersem ou Tirlemont à l’heure de pointe du matin. La circulation en provenance de Liège sera déviée de deux voies à une voie juste avant l’échangeur. Le trafic se rendra ensuite de l’autre côté de la route en empruntant un raccourci dans le terre-plein central.

De l’autre côté de l’autoroute, en direction de Liège, il y aura trois voies rétrécies. Dans cette direction, une augmentation des temps d’attente est attendue à l’heure de pointe du soir. Il est possible que les embouteillages aillent jusqu’à Everberg ou Sterrebeek.

Du jeudi 4 août au matin au dimanche 7 août au soir, la sortie 22 Bertem sera fermée pour permettre l’entrée et la sortie de matériaux du chantier. La circulation sera déviée. Selon le planning actuel, les travaux dureront jusqu’à la mi-octobre.