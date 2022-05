Yamaha présente les Experience Days 2022

Au cours de ces deux événements uniques aux Pays-Bas (Assen) et en Belgique (Mettet), Yamaha offre aux motards et à tous ceux et celles que cela intéresse la possibilité découvrir l’ensemble de sa gamme.

Les Yamaha Experience Days se tiendront sur le circuit d’Assen le 20 mai et sur le circuit Jules Tacheny à Mettet le 26 mai. Pendant les journées d’essai, les motards intéressés pourront essayer la gamme des modèles 2022 sur le circuit. Pas moins de 20 modèles seront disponibles, de la polyvalente Tracer 9 GT à l’impressionnante MT-10.

Les pilotes Yamaha sportifs ou orientés circuits pourront rouler sur la piste au guidon de leur propre Yamaha durant ces journées d’essai. Pour les débutants et les motards moins expérimentés, un programme de formation complet est prévu au préalable, sous la houlette d’instructeurs professionnels qui évalueront les performances du motard après chaque session et l’aideront à améliorer sa technique. Ceux qui ont plus d’expérience en circuit seront libres d’évoluer à leur guise et pourront obtenir des conseils auprès des instructeurs s’ils le souhaitent.

Les motards qui préfèrent l’aventure tout-terrain auront la chance de piloter une Yamaha Ténéré 700 sur un parcours de 45 minutes qui les conduira sur des routes asphaltées et des chemins non revêtus. Ils pourront ainsi découvrir par eux-mêmes ce trail aventure polyvalent.

Les Yamaha Experience Days sont accessibles gratuitement à tous et toutes. La participations aux Demo Rides et à la Ténéré Tour est gratuite, mais il ne faut pas à réserver: comme le nombre de places est limité, il n’y en aura pas pour tout le monde!

La participation aux Yamaha Track Days est possible à partir de 145 euros à Mettet et de 160 euros à Assen. Le nombre de places disponibles pour ces événements étant lui aussi limité, mieux vaut réserver sans traîner. Plus d’informations sur https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/experiences/yamaha-experience-days .