WWCOTY: les 6 lauréates sont connues

Women’s World Car Of The Year a communiqué les noms des lauréates des 6 catégories les plus représentatives du marché automobile mondial.

C’est la 13ème année que le jury international de WWCOTY, exclusivement composé de femmes journalistes automobiles, attribue ces récompenses. Les membres du jury sont au nombre de 63 et parmi elle figure une Belge, Sabrina Parant. Il s’agit du seul jury entièrement féminin de l’industrie automobile.

Le travail des juges a été caractérisé par une évolution de l’industrie vers des modèles plus efficaces et durables. Le défi auquel les jurées ont été confrontées cette année était encore plus grand que les années précédentes en raison de l’excellente qualité de tous les candidates. Tous les votes sont le fruit le fruit de tests de conduite exigeants, d’analyses détaillées et d’études comparatives minutieuses. Le résultat est constitué de 6 modèles, 6 voitures qui, selon les jurées, représentent l’excellence dans leur catégorie, des véhicules qui méritent l’un des prix du Women’s World Car of the Year. Les 6 gagnantes annoncées pour chacune des 6 catégories sont les suivantes: Kia Niro, Jeep Avenger, Citroën C5 X, Nissan X-Trail, Audi RS 3 et Ford Ranger.

Ces voitures seront départagées à l’étape finale du vote pour déterminer la gagnante du prix le plus important de WWCOTY. La lauréate « Supreme Winner 2023 » sera annoncée le 8 mars à 00h00 (heure de Nouvelle-Zélande), date de la Journée Internationale des Femmes.