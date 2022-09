Volvo XC40 Recharge : plus qu’AC

Après la version double moteur et 408 ch, le constructeur commercialise désormais la XC40 en version d’entrée de gamme, à simple moteur de 231 ch.

En perdant un moteur, le XC40 conserve tout de même 231 ch et 330 Nm, de quoi mouvoir dignement ses 2 tonnes. Le SUV se contente également d’une batterie plus compacte (69 au lieu de 78 kWh bruts). L’objectif est évidemment de rendre le XC40 électrique plus accessible. La version Recharge à simple moteur est proposée à 50.750 euros, de quoi mieux rivaliser avec certains acteurs déjà présents, à l’exemple du Volkswagen ID.4. Pour ce prix, l’acheteur accède au premier niveau d’équipement (Core). On rappelle que la version bimoteur de 408 ch coûte minimum 60.600 euros (second degré de finition Plus).

420 km

Au volant les sensations sont légèrement différentes. La version à 4 roues motrices restera intéressante pour les habitants des zones montagneuses où une transmission aux quatre roues reste un avantage. PAr contre, pour les utilisateurs urbains, le XC40 ‘simple moteur’ se révèlera (un peu) moins gourmand que la version Recharge Twin. L’autonomie annoncée est d’environ 420 km. Dans la réalité, on s’attend plutôt à ne pas dépasser le seuil des 300 bornes. Pour le recharger, le Volvo conserve un chargeur interne 11 kW. La prise CCS supporte également des flux de courant continu jusqu’à 150 kW, sur les bornes dites rapides. Le XC 40 Recharge devrait vite devenir un bestseller électrique dans la gamme Volvo et connaître un rapide succès dans le secteur des véhicules d’entreprise. On rappelle que le XC40 est assemblé en Belgique, dans l’usine Volvo de Gand.