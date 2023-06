Volkswagen s’associe au premier Ardenne Roads Ecorally

Avis aux amateurs de courses de régularité, mais aussi aux curieux: du 22 au 24 juin, le tout premier Eco-Rallye belge sera organisé dans la région de Durbuy! L’épreuve, mise sur pied par Trajectoire, sera soutenue par Volkswagen. La marque de Wolfsburg y sera d’ailleurs bien représentée avec plusieurs équipages du Belgian VW Club au départ.

Depuis le début de la saison 2022, le Belgian VW Club est particulièrement actif dans la Bridgestone FIA ecoRally Cup. Fin octobre, il avait notamment marqué le coup en engageant 4 équipages lors du E-Rallye Monte-Carlo avant d’y décrocher la médaille de bronze dans le classement des équipes. A l’époque, il n’en avait pas fallu plus pour motiver Volkswagen Belgique à poursuivre l’aventure en 2023!

L’Ardenne Roads Ecorally, s’annonce en tout cas comme un événement historique puisqu’il s’agit de la toute première compétition belge mixant rallye de régularité pour voitures électriques et gestion de l’énergie. ​En réalité, on doit ce premier Eco-Rallye belge à Antoine Dechamps, représentant du Belgian VW Club en Bridgestone FIA ecoRally Cup. « Tout est parti de discussions avec mes partenaires », confie le citoyen de Nil-Saint-Vincent. « Ils souhaitaient voir émerger une épreuve du style en Belgique pour optimiser leur communication par rapport à notre collaboration. Je devais trouver une solution. Après plusieurs courtes nuits et de nombreux appels téléphoniques, je me suis tourné vers l’équipe de Trajectoire pour lancer un projet. Jean-François Devillers et Éric Chapa m’ont suivi dans l’aventure et je travaille avec eux depuis janvier en tant que conseiller EcoRally. Avec l’expérience acquise en Bridgestone FIA ecoRally Cup et les contacts établis durant deux saisons, j’ai pu leur apporter une aide précieuse pour établir le règlement. Je remercie au passage les organisateurs étrangers et l’Automobile Club de Monaco pour leurs coups de pouce et leurs conseils! En outre, j’ai pu motiver certains équipages étrangers à venir disputer notre rally : des équipes venues de république tchèque, de Slovénie et de France seront de la partie pour renforcer notre plateau. »

Lire aussi | Un nouveau moteur pour les VW ID

La passion, l’enthousiasme et l’idée d’Antoine ont rapidement convaincu Trajectoire d’organiser l’Ardenne Roads Ecorally by Volkswagen ID. Il faut dire que les motivations sont aussi nombreuses pour son manager, Jean-François Devillers. « Nous traversons une période de transition dans le sport automobile », lance l’organisateur spécialisé en régularité historique. « Pour nous, il était important d’évoluer et de proposer quelque chose de novateur avec cette épreuve. Non seulement c’est une première en Belgique, mais c’est aussi assez unique dans le nord de l’Europe. De quoi nous donner des idées! Notre objectif pour le futur est double : intégrer la Bridgestone FIA ecoRally Cup en 2024 et organiser d’autres compétitions au Luxembourg et en France. Cela pourrait attirer chez nous de nombreux équipages contraints actuellement de se déplacer en Espagne, au Portugal, en Italie et dans l’est de l’Europe. En attendant, place à l’édition 2023 qui proposera un parcours d’environ 600 km. » Et le soutien de Volkswagen dans tout cela ? Il est apparu comme une évidence. « Cette épreuve est parfaitement en phase avec le développement de nos voitures 100% électriques et de notre stratégie ‘Way to Zero’ », explique Gert Van Leeuw, Directeur Volkswagen Import. Le Belgian VW Club sera bien présent au départ avec la paire Antoine Dechamps-René Donnay, le duo Olivier Van Hoorebeke-Noam Grootvriendt et le tandem Bernard Heine-Valérie Piette. Le Belgian VW Club récompensera aussi le meilleur équipage engagé sur une Volkswagen avec un prix très attrayant : une participation offerte au prochain E-Rallye Monte-Carlo, prévu du 18 au 22 octobre. ​ ​