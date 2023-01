Volkswagen révèle l’ID.7 au CES de Las Vegas

Après les ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz, Volkswagen enrichira son offre électrique avec l’ID.7, une grande berline qu’annonçait déjà l’ID.Aero, connue depuis l’été dernier.

L’ID.7 présenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas est certes encore un prototype, habillé de surcroît d’un camouflage « interactif » pour plaire aux geeks de tout poil, mais il permet de se faire une idée assez précise du modèle de série qui sera construit à Emden, en Allemagne, du moins pour les voitures destinées au continent européen.

L’ID.7 sera la première berline classique – une version break pourrait également voir le jour – à utiliser la plateforme MEB du groupe Volkswagen et repose sur un empattement de 2,97 m, une valeur importante qui devrait garantir une bonne habitabilité, surtout à l’arrière. La marque de Wolfsburg revendique une autonomie approximative de 700 km WLTP, mais ne divulgue pas d’autres caractéristiques techniques. A l’heure actuelle, aucune valeur de puissance ou de couple n’a été rendue publique. Volkswagen a seulement communiqué sur l’aménagement intérieur dont on sait juste qu’il comportera un écran de 15″ (38 cm) et un affichage tête haute à réalité augmentée, ainsi qu’une climatisation qui sera capable de détecter l’approche du conducteur et de réchauffer ou rafraîchir l’habitacle en conséquence et même d’activer le volant chauffant si le conducteur le fait savoir à la voiture via commande vocale… Le lancement commercial de l’ID.7 ne devrait pas intervenir avant 2026 et est l’un des 10 nouveaux modèles électriques que VW envisage de lancer cette année-là.