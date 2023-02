Voitures électriques trop lourdes : vos pneus vont-ils résister ?

Les véhicules électriques (VE) modernes sont généralement beaucoup plus lourds que les véhicules à moteur à combustion conventionnels, ce qui rend encore plus important pour les consommateurs de choisir un pneu compatible.

Une enquête commandée par le manufacturier Apollo Tyres a révélé que seuls 6 % des automobilistes sont capables d’identifier correctement la « capacité de charge » d’un pneu, c’est-à-dire le poids maximal du véhicule qui peut utiliser le pneu en toute sécurité. Choisir un pneu avec un indice de charge inadapté peut compromettre les performances et l’efficacité du véhicule, ainsi que sa sécurité. Les taux de gonflage des pneus sont spécifiques à chaque véhicule et sont essentiels pour maintenir des niveaux optimaux d’adhérence, de traction et de résistance au roulement. Des choses importantes à savoir quand on achète ses pneus – par exemple – sur internet, sans passer par un conseiller spécialisé.

Plus que jamais, le contrôle de la pression des pneus s’impose dans le cas d’une voiture électrique (Apollo Tyres).

Gammes adaptées

L’enquête d’Apollo Tyres (qui a interrogé 1000 automobilistes au Royaume-Uni) a révélé que seuls 11 % des hommes et 3% des femmes étaient capables d’identifier la marque de charge nominale sur un pneu. L’enquête révèle aussi que seulement 14 % des automobilistes savent que les pneus montés sur un véhicule électrique doivent normalement être gonflés à des pressions plus élevées. L’Europe se dirige vers l’adoption massive des véhicules électriques et dans ce contexte il devient impératif que les consommateurs comprennent ce problème de compatibilité. En outre, c’est dans leur intérêt, économique car les propriétaires de VE souhaitent en principe maximiser l’autonomie, mais le sous-gonflage peut augmenter de manière significative la résistance au roulement, donc la consommation.

Evidemment, l’industrie s’adapte et de plus en plus de constructeurs de pneus proposent des modèles spécifiques pour voitures électriques. Leur composition et leur structure tiennent compte des contraintes plus fortes qu’ils subissent, notamment dans le cas des voitures électriques puissantes. La puissante et surtout le couple des moteurs électriques usent bien plus vite les gommes. Le progrès visent à lutter contre cette usure prématurée tout en garantissant les qualités d’adhérence maximales le plus longtemps possible. Des pneus spécifiques qui deviendront évidemment plus chers... mais indispensables.