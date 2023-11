Voitures de société: un nouveau véhicule sur deux est hybride ou électrique, une première

Les véhicules électriques et hybrides représentent ensemble la moitié du parc de voitures de société mises en circulation en Belgique cette année, rapporte une étude du fournisseur de services Partena Professional. Il s’agit d’une première.

Cette transition dans le paysage automobile belge s’est accélérée ces dernières années, constate l’étude. En 2020, les véhicules électriques ne représentaient que 2% de la flotte mais ils ont atteint 20,37% des voitures de société mises en circulation au cours des trois premiers trimestres de 2023. Les véhicules hybrides sont eux passés de moins de 3% en 2018 à 9,42% en 2020 et ensuite 28,79% cette année.

Cette évolution s’explique par une préoccupation croissante pour l’environnement, les coûts de fonctionnement et les incitatifs fiscaux, analyse Wim Demey, « customer intelligence manager » chez Partena Professional. « Les entreprises et les employés cherchent des solutions plus durables et économiques. Cette tendance est également soutenue par un réseau de recharge électrique en constante expansion et une disponibilité croissante de modèles hybrides et électriques sur le marché belge. »

La part des véhicules électriques dans la flotte des voitures de société a d’ailleurs enregistré « une impressionnante montée en flèche » après l’introduction d’une nouvelle taxe sur le CO2, ajoute-t-il. Les voitures à essence ont par ailleurs aussi progressé ces dernières années, de 25,38% de la flotte de voitures de société en 2018 à 34,02% en 2023. C’est donc bien le diesel qui a subi un déclin significatif. Sa part de marché a dégringolé de 73,24% de la flotte en 2018 à 16,69% cette année.