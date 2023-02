Plus 66% entre 2021 et 2022 : la vente de nouvelles voitures électriques a fortement augmenté l’an dernier, selon les statistiques de Statbel publiées ce jeudi. La voiture essence reste la voiture neuve la plus populaire.

Les immatriculations de voitures ont poursuivi leur tendance à la hausse en janvier, grimpant de 17,4% par rapport à janvier 2022, à 39.847 voitures neuves. La croissance est plus timide pour le marché de l’occasion, +2,4%, mais est tout de même saluée par le secteur qui ressort d’une année 2022 « décevante », en recul de près de 10%, selon les chiffres communiqués ce jeudi par la fédération automobile Traxio. En 2022, 374.597 voitures particulières ont été immatriculées en Belgique, soit 4,6% de moins qu’en 2021. C’est ce qui ressort des chiffres de Statbel également publiés ce jeudi. 374.597 voitures neuves mises en circulation c’est également plus de 180.000 voitures en moins qu’en 2019: le marché s’est restreint d’environ un tiers en trois ans.

L’hybride et l’électrique progressent

Les ventes de nouvelles voitures particulières hybrides (essence ou diesel + électrique) ont, par contre, progressé de 15% entre 2021 et 2022. Les ventes de véhicules strictement électriques ont également fortement augmenté +66%. Côté thermique, la part des nouvelles voitures diesel a encore fortement diminué en 2022 pour descendre sous la barre des 15%.

Avec une part de marché de 39%, la voiture essence reste la voiture neuve la plus populaire. Toutefois, elle perd à nouveau du terrain (-14%) principalement au profit des voitures particulières hybrides mais aussi des électriques. Celles-ci représentent, ensemble, aujourd’hui, une part de marché de 46% alors qu’en 2019 ce chiffre était seulement de 8%.

71% des nouvelles voitures hybrides et électriques immatriculées en 2022 le sont par des entreprises et 29% par des particuliers.

Et l’occasion?

Sur le marché de l’occasion, les Allemandes de luxe ont bien progressé en janvier à l’instar de BMW et Mercedes dont les immatriculations ont augmenté de 10,1 et de 14,7% respectivement. Les marques les plus populaires le mois passé étaient VW, BMW, Opel, Mercedes et Peugeot.

(avec Belga)