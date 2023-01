Une production de voitures en hausse à l’usine gantoise de Volvo

L’usine gantoise du constructeur automobile suédois Volvo a assemblé l’an dernier 192.991 véhicules, un total supérieur à 2021 (183.238), mais inférieur à celui de 2020 (194.890) et des années précédentes. La pénurie mondiale de puces électroniques continue à avoir un impact sur la production, a indiqué l’entreprise gantoise mardi dans un communiqué.

Selon le constructeur, 2022 a été une année particulièrement éprouvante pour son usine de Flandre orientale. La pénurie de semi-conducteurs a contraint l’entreprise à une quarantaine de jours de chômage.

Plus d’un tiers des voitures assemblées en 2022 étaient entièrement électriques. En y ajoutant la production de modèles hybrides, on franchit les 50%. Volvo Cars affirme avoir dépassé son objectif sur ce plan en 2022. A partir de 2030, le constructeur suédois ne souhaite plus assembler que des véhicules totalement électriques.

Cette année déjà, les responsables de l’usine gantoise espèrent produire 150.000 voitures électriques. L’extension de 5.000 mètres carrés de la fabrique de batteries doit permettre au groupe d’arriver à ses fins. Les embauches se poursuivront alors que les effectifs à Gand atteignaient l’an dernier les 7.000 travailleurs faisant de Volvo Car Gent le plus gros employeur dans le secteur industriel en Flandre orientale.