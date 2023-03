Une plante dans une voiture?

Aurons-nous un jour une plante dans notre voiture? Si cela dépend d’Audi, la réponse est oui! Pour la nouvelle Audi Q8 e-tron, la marque a développé une grande première: une plante de voiture…

Audi répondrait ainsi aux attentes de près d’un propriétaire de voiture sur quatre (24%). Ils aimeraient que la nature soit plus présente dans leur véhicule. C’est ce que montre une enquête conduite à la demande d’Audi auprès de 2.000 personnes vivant en Belgique. Pour la réalisation de ce concept unique, Audi a collaboré avec notre compatriote Daniel Ost, référence internationale dans le domaine des plantes et des fleurs.

Faire entrer la nature dans une voiture peut sembler surréaliste ou futuriste. Pourtant, 43% des jeunes conducteurs (moins de 35 ans) sont séduits par l’idée d’ajouter une touche « nature » dans leur habitacle. De nombreuses études démontrent les bienfaits des plantes dans notre environnement proche. Que ce soit au travail ou à la maison, les végétaux ont des vertus parfois insoupçonnées. La Royal Horticultural Society – la très sérieuse organisation anglaise de promotion du jardinage et de l’horticulture, dans un pays qui a fait de ces deux disciplines une véritable religion – souligne notamment les bénéfices psychologiques de la proximité avec des points de verdure.

Les plantes réduisent notre niveau de stress, améliorent notre humeur et nous rendent même plus attentifs dans certains cas: un avantage non négligeable lorsqu’on doit prendre le volant! De plus, les plantes vertes jouent également un rôle de purificateurs d’air et d’humidificateurs, particulièrement appréciable dans les espaces clos tels que l’habitacle d’une voiture.