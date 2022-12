Une nouvelle Volkswagen ID.3 déjà en approche

Produite depuis – seulement – 2019, et ayant souffert d’un lancement retardé pour cause de Covid et problèmes de logiciels, la Volkswagen ID.3 va déjà profondément évoluer pour 2023. Pour la marque, tous ses défauts seront gommés.

Première chose : la qualité perçue devrait faire un grand bond et rattraper le niveau auquel la marque nous avait habitués. Pour de nombreux automobilistes et observateurs, c’est précisément le sentiment de qualité de finition en baisse qui constitue le principal bémol de l’actuelle Volkswagen ID.3. Pour beaucoup, le rapport qualité/prix n’était pas favorable.

Le modèle se veut plus sexy et se rapproche un peu plus, visuellement, d’une certaine Golf…

Ensuite, le look devrait retrouver plus de lignes tendues. Boucliers et phares apporteront une note plus sportive pour, justement, perdre l’allure sympathique et un peu trop « espiègle » de la première génération. Si l’ID.3 est une excellente voiture électrique, elle suscite peu le désir… Un problème, car la plupart des automobilistes achètent leur voiture d’abord « avec leur yeux ».

Matériaux et présentation

A bord, la compacte électrique reçoit donc de nouveaux matériaux, plus valorisants et en rapport avec le prix (encore élevé) d’une berline électrique. Plus aucun matériau ne contient de matière animale et la part des matières recyclées est en augmentation. Cela dit, des éléments moussés et des doubles surpiqures doperont sentiment de qualité perçue. Un éclairage d’ambiance égaiera l’habitacle selon ses 30 couleurs disponibles (certaines en option). La nouvelle ID.3 est également équipée de la dernière génération de logiciels, qui améliorent les performances du système et peuvent recevoir des mises à jour over-the-air. En outre, l’équipement de série s’enrichit d’un écran de bord de 30,5 centimètres, d’un plancher de coffre amovible et d’une console centrale avec deux porte-gobelets.

Le progrès technologique et visuel est partout, aussi dans l’habitacle.

Volkswagen présentera au public la nouvelle ID.3 au printemps prochain. Actuellement, l’ID.3 est produit dans les usines de Zwickau et de Dresde en Allemagne. Toutefois, le réseau de production sera étendu l’année prochaine pour inclure l’usine principale de Volkswagen à Wolfsburg. Ceci afin de répondre à une demande soutenue. Les clients peuvent commander les modèles Pro Life Business, Pro Business, Pro Business Premium et Pro S Business Premium à partir du 16 décembre, pour espérer recevoir la leur à la fin de l’année 2023.