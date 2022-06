Une BMW R nineT Racer rose vif vendue aux enchères￼

Le BMW Motorrad Day 2022 se tiendra ce dimanche à Tirlemont. A cette occasion, une BMW R nineT Racer rose vif conçue par la dessinatrice Niet Nu Laura (Laura Janssens), en collaboration avec Think Pink, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, sera mise aux enchères par BMW Motorrad Belux.

Laura Janssens est une illustratrice et une dessinatrice de bandes dessinées, connue pour le webcomic « Niet Nu Laura » et les figurines de hamster « Philippe et Giovanni ». « Je veux montrer par le biais de mes illustrations, des femmes qui se sentent complètement à l’aise dans leur corps. Nous retrouvons donc ici et là un clin d’œil aux actions antérieures de Think Pink, comme par exemple les canards roses. J’ai également rajouté mes propres personnages, de sorte que Think Pink, BMW et Niet Nu Laura s’accordent parfaitement », explique Laura Janssens.

La conception du racer rose a été réalisée en collaboration avec l’équipe d’OTM, dirigée par Thomas Antheunis. OTM s’est chargé de l’achat de la livrée rose et de la finition avec les illustrations de Niet Nu Laura que l’équipe a réalisée entièrement gratuitement et ce, spécialement pour Think Pink.

Think Pink, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, œuvre chaque jour pour les patientes touchées par cette maladie ainsi que leur famille. L’enchère commencera le dimanche 12 juin à www.auctim.com et s’arrêtera le 19 juin à 19h. Il sera possible de suivre celle-ci via les réseaux sociaux de BMW Motorrad Belux et de Think Pink Belgique.

Après la vente aux enchères, l’acheteur remportera non seulement un bel objet de collection, mais pourra également profiter d’un dîner pour deux au restaurant The Jane à Anvers, offert par le propriétaire et chef Nick Bril.