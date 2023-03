Un splendide Defender en Lego

A l’occasion des 75 ans de Land Rover, Lego Icon Classics commercialise ce magnifique Defender 90. Avec ses 2.396 pièces différentes, ce n’est pas un jouet destiné aux enfants, mais bien un « collector », surtout que la boîte, vendue uniquement en Grande-Bretagne, n’est pas donnée: 209,99 £.

Le groupe Lego et le Defender célèbrent les 75 ans de Land Rover avec un ensemble « Construisez votre propre aventure » : le nouveau Lego Icons Classic Land Rover Defender 90. L’ensemble de 2.336 pièces est complet avec tous les accessoires pour une expédition tout-terrain.

L’ensemble a un format deux-en-un, permettant aux constructeurs de créer un modèle prêt pour la route au quotidien ou de le personnaliser pour des aventures. Le modèle Lego, long de 32 cm , est livré avec des accessoires tels qu’une galerie de toit, une prise d’air surélevée, un pare-chocs avant avec treuil , des rails latéraux et une boîte à outils, ainsi que des plaques de désensablement pour affronter le sable et la boue. Il est également doté d’une direction et d’une suspension fonctionnelles, de portes ouvrantes et d’un capot ainsi que d’un intérieur avec des détails basés sur le Classic Defender grandeur nature.

Pour lancer l’ensemble, le groupe Lego a placé un véritable Classic Defender dans les Highlands écossais et s’en est servi pour abriter le Lego Store le plus difficile à atteindre au monde. Il a été le théâtre d’un défi, avec les aventuriers Raha Moharrak et Aldo Kane en course pour être les premiers à trouver et construire le nouvel ensemble.