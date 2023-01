Un pick-up électrique en première belge chez Maxus

Maxus, importé chez nous par Astara, présente 3 premières belges au salon de Bruxelles. A côté d’un camion électrique de 7,5 tonnes et du minibus MIFA 9, le constructeur chinois exposera en effet au Heysel son pick-up électrique T90 EV.

Le T90 EV est le premier pick-up « full-size » et 100% électrique à débarquer sur le marché européen. Avec ses 5,37 m de long, sa double cabine, et un équipement en série comprenant, entre autres, de nombreux systèmes de sécurité, des airbags, une caméra de recul, un infodivertissement à écran tactile 10,25″, une prise 220V et la climatisation, il représente une alternative « zéro émission » pour les amateurs de pick-up, tant professionnels que particuliers. La benne de ce T90 EV mesure 1,51 sur 1,49 m, pour une charge utile de 925 kilos. La transmission est assurée par un moteur électrique de 130kW/177 ch et 310 Nm, envoyés aux seules roues arrière. Pour l’heure il n’est pas question d’une quelconque version 4×4. La batterie d’une capacité de 89 kWh assure une autonomie moyenne WLTP de 330 km. Le Maxus T90 EV est équipé en série d’un chargeur embarqué de 11 kW. Il accepte les recharges rapides jusqu’à 80 kW, ce qui permet, selon le constructeur, de passer de 20 à 80% de niveau de charge en 45 minutes. Le Maxus T90 EV est commercialisé chez nous au prix de base de 54.990 euros HTVA. Les premières livraisons sont prévues pour février 2023.