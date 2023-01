Trop de panneaux Stop en Belgique?

A en croire Touring, trop de panneaux Stop de notre réseau routier seraient inutiles. Conséquence, ils sont trop souvent ignorés. « Jusqu’à 7 conducteurs sur 10 ne s’arrêtent pas au panneau Stop », affirme l’organisation de mobilité.

Une nouvelle enquête menée sur le terrain par l’organisation de mobilité Touring révèle qu’à certains endroits, jusqu’à 69% des automobilistes ne marquent pas d’arrêt au panneau de signalisation Stop (signal B5. Marquer l’arrêt et céder le passage). Selon Touring, cela est dû au fait qu’un grand nombre de ces panneaux sont inappropriés à l’endroit visé. En effet, à de nombreux croisements, un triangle sur pointe * (signal B1. Céder le passage.) serait plus indiqué et donc plus respecté. Il serait donc plus opportun de faire une analyse parmi la « jungle » des panneaux routiers pour qu’ils répondent aux mieux aux circonstances de l’infrastructure. Car le manque d’adhésion spontanée peut pénaliser la sécurité de tous les usagers. Certains se demandent pourquoi, à quelques rues d’intervalle et pour un même type de croisement, on peut trouver une fois un panneau Stop et la fois suivante un triangle sur pointe.

Pour cette nouvelle enquête sur le terrain, Touring a effectué des contrôles ponctuels à plusieurs endroits. « A chaque fois, 100 véhicules ont été contrôlés pour savoir s’ils s’étaient effectivement arrêtés à un panneau Stop ou non », explique-t-on chez Touring. « Nous pouvons facilement affirmer qu’en moyenne 30 à 40 % (selon le lieu) des conducteurs de véhicules respectent le code de la route. Les autres ont simplement continué à rouler, prudemment ou non. Il ne s’agit pas seulement des automobilistes, mais aussi des conducteurs de camions, des motocyclistes et des transports publics. Inutile de dire que dans certains cas cela entraîne des situations dangereuses. De plus, il arrive qu’une piste cyclable soit franchie malgré le panneau Stop, ce qui rend la manœuvre encore plus dangereuse en cas de collision avec un cycliste qui a forcément la priorité. »