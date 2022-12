Toyota C-HR Prologue: une japonaise un peu belge

Le nouveau Toyota C-HR Prologue annonce un nouveau modèle qui arrivera bientôt nos routes. Développé en Belgique pour le continent européen, le nouveau C-HR Prologue incarne l’ambition de Toyota d’apporter une offre d’électrification plus large parmi les SUV du segment C.

C’est au Salon de Paris 2014 que l’on a pu découvrir le « concept Toyota C-HR ». Un peu plus de deux ans plus tard, ce concept est devenu réalité. Avec le C-HR, Toyota commercialisait une voiture originale à plus d’un titre. Aujourd’hui, Toyota présente le C-HR Prologue et franchit une nouvelle étape.

Le Toyota C-HR Prologue est un premier concept, mais très concret, d’une voiture « qui fera bientôt tourner les têtes sur toutes les routes d’Europe », affirme-t-on chez Toyota. Mais, le Toyota C-HR Prologue indique clairement que Toyota reste fidèle à ce qui a fait le succès du Toyota C-HR et veut en préserver l’ADN. Le Toyota C-HR prologue démontre également l’engagement de Toyota en faveur de la réduction des émissions de CO2 en proposant une offre d’électrification sur le segment C-SUV. Le concept annonce l’allure d’un futur modèle qui proposera non seulement un modèle hybride selon la tradition de Toyota, mais également un modèle hybride rechargeable efficient. Le nouveau Toyota C-HR Plug-in sera par ailleurs équipé de batteries assemblées en Europe. Le Toyota C-HR actuel est né à ED², le centre européen de conception de Toyota situé dans le sud de la France. C’est également là que le nouveau Toyota C-HR Prologue a vu le jour. Comme pour sa petite sœur, l’Aygo X, le Toyota C-HR prologue constitue la base d’un futur modèle qui sera développé pour l’Europe au sein du Centre de développement de pointe de Toyota à Bruxelles.