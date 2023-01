Technologie Google dernier cri chez Polestar

Les véhicules Polestar bénéficieront des dernières améliorations et développements présentés par Google au salon CES 2023. Les développements incluent la nouvelle carte HD de Google qui fera ses débuts dans la Polestar 3, et le déploiement d’actions à distance pour la Polestar 2.

La Polestar 3 devrait être la première voiture au monde à être équipée de la nouvelle carte HD de Google- une carte complète qui fournit des informations routières très détaillées et actualisées. Grâce à la carte HD, Polestar pourra combiner sa technologie de capteurs aux données précises de localisation et de niveau de voie de Google, pour faciliter les fonctions d’aide à la conduite comme l’assistance au pilotage (Pilot Assist), ainsi que les futures fonctionnalités de conduite autonome. Une carte HD est une carte très précise qui contient des détails qui ne sont normalement pas disponibles sur les cartes traditionnelles. Le niveau de détail accru est essentiel pour le calcul de la conduite assistée, améliorant la reconnaissance de détails tels que les marquages de voie et les objets de localisation, y compris les panneaux de signalisation.

Quant aux propriétaires de Polestar 2, ils peuvent désormais contrôler leur voiture à distance à l’aide d’un appareil compatible avec Google Assistant, grâce à l’introduction d’actions à distance. Il est ainsi possible de vérifier l’état du véhicule et de contrôler certaines fonctions comme le démarrage du pré-conditionnement climatique, la vérification de l’état de la batterie et le déverrouillage des portes, entre autres. D’abord disponible uniquement aux États-Unis, la fonctionnalité sera déployée sur d’autres marchés au fil du temps.