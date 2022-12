Taxation plein pot pour les pick-up en Flandre dès 2023

A l’instar de la Wallonie, la Flandre ne rendra plus possible, pour les particuliers, de bénéficier d’une taxation légère à l’achat d’un pick-up. Le gouvernement flamand veut y mettre fin à partir du 1er janvier 2023.

Les pick-up – à la base des véhicules de chantier robustes dotés d’une benne de chargement – relèvent jusqu’ici du régime fiscal des véhicules utilitaires légers. Cela signifie que les propriétaires ne doivent pas s’acquitter de la TMC et la taxe routière annuelle est très réduite, quel que soit le moteur qui l’anime. Certains modèles américains à succès (photo ci-dessus) embarquent de plantureux V8.

Au niveau politique, cette faille était dans le viseur depuis un moment. Après la Wallonie, la Flandre décide donc de « décourager l’utilisation inappropriée de ces véhicules lourds, dangereux et polluants ».

Il faut dire que le succès de ce type de véhicule était devenu… gênant. Selon les statistiques d’immatriculations, il en circulerait plus de 300.000 en Belgique, c’est-à-dire trois fois plus qu’en 2010, lorsque ce type de véhicule à connu un envol important. Et moins de la moitié serait utilisée à des fins professionnelles. Le pick-up est un véhicule qui séduit nombre de passionnés amoureux de la culture automobile américaine et/ou d’aventures en environnements hostiles… mais l’immense majorité des pick-up présents en Belgique sont utilisés comme une simple berline, souvent en ville.

Le Ford Ranger est l’une des stars du marché belge. Le nouveau modèle devrait souffrir de la nouvelle législation.

+ 8.000 €

La Wallonie a déjà adapté sa taxe routière pour les pick-up immatriculés par des particuliers, les taxant comme n’importe quelle voiture de tourisme ordinaire depuis début 2022. Le Parlement flamand devrait approuver un nouveau décret la semaine prochaine afin que les nouvelles règles fiscales applicables à ces engins puissent entrer en vigueur pour les voitures neuves dès le 1er janvier 2023. Pour les pick-up déjà immatriculés, le régime favorable reste d’application. Les entrepreneurs ayant réellement besoin d’un tel véhicule dans le cadre de leurs activités conservent également le régime « léger ». Par conséquent, la conduite d’un pick-up sera également beaucoup plus chère pour les amateurs du genre. Le gouvernement flamand estime que la TMC moyenne s’élèvera à environ 8.000 € et que la taxe de circulation annuelle passera d’une moyenne de 150 euros à 800 € minimum ( entre 2.000 et 3.000 € pour les plus gros) en 2023… Tout n’est peut-être pas perdu pour les passionnés: les constructeurs américains développent et commercialisent leurs modèles phares en versions 100% électriques…