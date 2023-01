Suzuki 100% électriques: pas avant 2025

Suzuki ne fait certainement pas partie des pionniers en matière d’électromobilité. Mais pour rester présente en Europe, ce qui est bien dans ses intentions, la marque japonaise est bien forcée de s’y mettre et la première Suzuki 100% électrique arrivera chez nous en 2025.

L’électrification de la gamme Suzuki s’opère de manière très prudente. Après avoir offert l’hybridation légère à ses Swift et Ignis, Suzuki est passé à l’hybride conventionnelle et rechargeable en rebadgeant simplement les Toyota Corolla break et RAV4, rebaptisés pour l’occasion Swace et Across, avant de commercialiser une motorisation hybride sur les produits « maison » que sont les Vitara et S-Cross.

Pour une première Suzuki 100% électrique, en revanche, il faudra attendre 2025, quatre autres étant prévues à l’horizon 2030. Ensemble, ces 5 véhicules dont le constructeur nippon a révélé les silhouettes, devraient prendre à leur compte 80% des ventes Suzuki d’ici 7 ou 8 ans. Parmi ces véhicules à batterie, il y aura certainement un SUV compact, préfiguré par le concept car eVX, une petite citadine qui devrait venir combler le vide laissé par l’arrêt des Alto puis Celerio, très appréciées chez nous, et aussi un Jimny électrique! Bonne nouvelle pour les amateurs de ce sympathique petit 4×4, qui n’est plus disponible actuellement qu’en version utilitaire 2 places, la 4 places étant handicapée par des rejets de CO2 beaucoup trop élevés. Suzuki annonce pour tout cela de très gros investissements (plus de 30 milliards d’euros) et a l’intention de créer sa propre usine de batteries.