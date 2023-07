Subaru fête ses 70 ans

Samedi 15 juillet, Subaru a officiellement célébré ses 70 ans d’existence. En Europe la marque est surtout présente dans les pays alpins où ses voitures à 4 roues motrices font merveille sur les routes enneigées et les fortes pentes.

Subaru Corporation est issue du laboratoire de recherche aéronautique fondé en 1917 qui est devenu plus tard Nakajima Aircraft Co. Ltd. Après une série de réorganisations, Fuji Heavy Industries Ltd. a été constituée le 15 juillet 1953, puis rebaptisée sous son nom actuel, Subaru Corporation, le 1er avril 2017.

Subaru est le nom japonais de l’amas d’étoiles des Pléiades dans la constellation du Taureau, également appelé « mutsuraboshi » (6 étoiles) au Japon. Fuji Heavy Industry a été fondé avec des apports en capital de 5 sociétés ayant des racines dans Nakajima Aircraft. Ayant acquis et fusionné ces 5 sociétés, l’entreprise a adopté le nom Subaru pour ses véhicules afin de symboliser la fusion et l’unité des six entreprises.

Depuis sa création, l’entreprise a étendu ses activités à différents secteurs: l’automobile (son activité principale), l’aérospatiale, les produits industriels, les écotechnologies, la production de bus et de maisons préfabriquées. Aujourd’hui, l’automobile et l’aérospatiale sont les deux piliers de l’entreprise. Dans le secteur automobile, l’entreprise a présenté son premier véhicule en 1958, la Subaru 360, une mini-voiture conçue pour répondre au concept de « volkswagen » du gouvernement japonais. Depuis, Subaru ne cesse d’offrir des technologies et des produits distinctifs, à l’instar de la Leone, le premier véhicule de série à traction intégrale (AWD) au monde, de la Legacy, qui a popularisé les modèles de type breaks, du système d’aide à la conduite EyeSight et de la voiture de sport Subaru BRZ et sans oublier le Solterra, un SUV électrique à batterie, tous deux développés en partenariat avec Toyota.

Au fil des ans, Subaru a produit au total 20 millions de véhicules à traction intégrale (AWD) en 2021 et réalisé des ventes mondiales totales de 5 millions de véhicules Subaru équipés de l’EyeSight en 2022. Chez nous en Belgique, les ventes, qui avaient reçu un coup de boost suite au lancement des modèles équipés de l’excellent moteur diesel « maison » à 4 cylindres à plat (flat four), aujourd’hui disparu du catalogue, sont actuellement plutôt confidentielles, par la faute de mécaniques trop gourmandes et de modèles plus adaptés aux marchés nord-américains qu’européens, malgré des qualités routières supérieures et un rapport prix-équipement intéressant.