Subaru BRZ : un dernier coupé-plaisir thermique pour l’Europe

Jumelle de la Toyota GR86, la nouvelle Subaru BRZ arrive finalement en Europe, par l’Allemagne. Les amateurs de coupés sportifs thermiques de caractère sont ravis.

Les coupés sportifs à moteur 100% thermiques (pas d’hybridation) sont une espèce en voie de disparition. Aux yeux des amateurs il n’existe rien de mieux pour rouler «différent» au quotidien. Sauf les marques de standing et de luxe, les constructeurs n’en développent plus, forcés de tout miser sur les SUV et/ou les modèles 100% électriques. Début 2021, Subaru annonçait la fin de la première génération de son coupé BRZ et précisait qu’il ne serait pas reconduit sur le Vieux continent. Il semblerait que le constructeur japonais ait revu ses plans afin de satisfaire les désirs de la clientèle sportive traditionnelle européenne en organisant l’importation de la nouvelle BRZ en Allemagne. Il s’agit aussi de soigner son image de marque, Subaru ne jouissant plus vraiment de modèles « forts » ces dernières années. Evidemment, rien n’empêche un client belge de traverser la frontière pour en acquérir une, car à l’heure de rédiger ces lignes, rien n’est officiellement prévu au niveau de l’importateur belge.

Moteur Subaru

Comme la première génération, la BRZ est le fruit d’un développement commun avec Toyota, qui donne aujourd’hui la paire Toyota GR86 et cette BRZ. L’architecture coupé 2+2 à roues arrière motrices garantit aux acheteurs des sensations qui, avec l’avènement de la voiture électrique, se perdent. En outre, le moteur est un 4 cylindres à plat (de type Boxer, une des marques de fabrique de Subaru) sans turbo, de 2,4 litres développant 234 ch. La transmission est assurée au choix par une boîte de vitesses manuelle à six vitesses ou par une boîte automatique à six rapports. Cet ensemble assure un comportement et des sensations sportives très jouissives, sans tomber dans les excès des super-bolides trop puissants.

La Subaru BRZ, c’est aussi un style, une sacrée allure!

Moins de 40.000 euros

L’équipement de série comprend, entre autres, des sièges sport chauffants recouverts de cuir/ultrasuède, une instrumentation de bord numérique, ainsi qu’une caméra de recul et une climatisation automatique à deux zones, preuve que le coupé est prévu pour être utilisé au quotidien dans un certain confort. L’assistant d’angle mort, de changement de voie et de circulation transversale est également de la partie. Bonne nouvelle, la BRZ reste accessible : la 2+2 places est proposée en nombre limité à partir de 38.990 euros en Allemagne, un rapport prix/plaisir/passion très intéressant. Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde.