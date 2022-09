Le concept-car Skoda Vision 7S est une SUV électrique 7 places dont le style préfigure celui des futurs véhicules de la marque tchèque.

Le Skoda Vision 7S n’accédera pas au stade de la production en série, mais il n’en est pas moins intéressant à plus d’un titre. Basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, ce SUV 7 places se caractérise par des lignes simples, ce qui ne veut pas dire simplistes, et une ligne de toit plate. La face avant et ses blocs optiques sont chargés de lui conférer une identité visuelle spécifique, rehaussée par la signature lumineuse Tech-Deck en forme de « T » qui associe des éléments horizontaux et verticaux. La voiture inaugure aussi le nouveau logo du constructeur de Mlada Boleslav, où le mot Skoda est intégré en toutes lettres, qui se retrouvera bientôt sur tous les produits de la marque. Le véhicule se singularise encore par l’absence de montant B, qui facilite l’accès à bord. Il propose enfin deux configurations intérieures: dans la première, axée sur la conduite, toutes les commandes sont à portée de main du conducteur alors que dans la seconde, qui privilégie la détente, l’espace à bord est maximisé, avec, entre autres des sièges avant qui peuvent pivoter de 180°. L’objectif n’est pas ici de favoriser la conduite autonome, mais de créer un espace agréable et convivial, notamment lors de la recharge du pack de batteries. Celui du Vision 7S, d’une capacité de 89 kWh lui assurerait une autonomie WLTP de plus de 600 km. La puissance de recharge maxi atteint quant à elle 200 kW. En authentique Skoda, le Vision 7S possède enfin de nombreux petits équipements « simply clever », dont un siège enfant intelligent, installé dos à la route à la place centrale du rang 2, ou encore des sacs à dos pratiques qui se fixent magnétiquement aux dossiers des sièges et peuvent être emportés à l’extérieur par les occupants.