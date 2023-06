Skoda lance la Superb Lotte Kopecky Limited Edition

Lotte Kopecky et Skoda Belgium consolident leur partenariat avec une édition limitée de la Superb Combi. Cette série spéciale célèbre la 20ème édition de partenariat apporté entre la marque tchèque et le Tour de France. La Superb Combi « Lotte Kopecky Edition » est une série spéciale numérotée, limitée à 100 exemplaires.

En 2023, Skoda Auto en sera à sa 20ème participation en tant que partenaire du Tour de France. Et une présence de deux décennies dans le peloton du cyclisme, ça se fête! C’est ce que fait Skoda Belgique en lançant une édition spéciale de la Superb Combi, en collaboration avec Lotte Kopecky. La talentueuse cycliste féminine, qui possède des racines tchèques, est ambassadrice de Skoda en Belgique depuis mars 2023 et elle a annoncé sa participation au Tour de France Femmes cette année.

L’édition Lotte Kopecky s‘inspire de la version Clever de la Skoda Superb Combi, complétée par une série d’options: peinture métallisée, barres de toit en aluminium, hayon électrique, régulateur de vitesse adaptatif, attache remorque et roue de secours. A cela s’ajoute le pack d’accessoires pour le cyclisme, qui comprend un porte-vélos pour 3 vélos sur le crochet d’attelage, une glacière pouvant être fixée sur la banquette arrière et un tapis de protection pour le coffre, tous issus de la gamme des accessoires d’origine Skoda. Cerise sur le gâteau, les 100 exemplaires sont numérotés et dédicacés par Lotte Kopecky, avec un badge dans l‘habitacle et des logos sur les ailes avant et le hayon arrière.

Cette série spéciale peut être commandée dès à présent en deux motorisations : une version essence 1.5 TSI de 150 ch ou une version diesel 2.0 de puissance identique, toutes deux avec une boîte de vitesses automatique. Le prix de départ de la version essence s’élève à 35.495 euros (TVAC), prime de reprise et remise sur stock incluse. Si l’on ajoute les options et les accessoires, l’avantage pour le client peut atteindre 15.900 euros (TVAC). Un autre avantage de la Superb Combi Lotte Kopecky Edition est sa disponibilité rapide: les premières livraisons sont en effet prévues pour le mois de juillet.