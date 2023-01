Seres, la marque chinoise qui s’attaque aux modèles premium allemands

Le Salon de l’auto de Bruxelles 2023 a servi de tremplin commercial à la marque Seres, qui y dévoile un intéressant SUV électrique, le Seres 5.

C’est la société flamande OneAutomotive – active depuis 2020 sur le créneau des nouvelles marques chinoises – qui importe Seres chez nous après BAIC, DFSK et SWM. Leur stand n’a pas manqué d’attirer la presse et les visiteurs qui ont pu découvrir le Seres 5, un SUV très attendu. Le PDG de la marque avait fait le déplacement jusque Bruxelles pour assister à l’événement. Ambitieux, ce SUV compact premium 100% électrique de 4,7 m de long s’attaque aux Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC, et BMW iX3, mais aussi au Tesla Model Y. Son style fait dans la sobriété tout en dégageant une certaine présence, due notamment à une signature visuelle (phare) originale et un un effet « lisse » lui garantissant un excellent coefficient de pénétration dans l’air. Seres avait déjà présenté le Seres 3, un modèle plus compact.

Deux batteries au choix

Le Seres 5 sera disponible avec deux batterie différentes : 80 et 90 kWh, permettant 500 kilomètres d’autonomie en version deux roues motrices, et 530 kilomètres en 4 roues motrices. Elles alimenteront un moteur de 285 ou 300 chevaux. Sur chargeur rapide, cette batterie récupère ses 100% en 42 minutes pour la batterie de 80 kWh.

Lorsque l’on pénètre à bord, le Seres 5 prouve une nouvelle fois l’évolution rapide des marques chinoises en termes d’agencement, de qualité perçue et bien sûr d’équipement. Le Seres 5 devrait être lancé dès le mois de mars de cette année à un tarif démarrant à environ 65.000 euros.