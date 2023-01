Sécurité routière : bientôt les premiers airbags pour scooters… et casques ?

Autoliv, un des leaders mondiaux des systèmes de sécurité automobile vise aussi à améliorer significativement la sécurité des scooters et des motos. Ses derniers travaux comprennent le premier casque de moto au monde avec un airbag intégré et un coussin gonflable intégré au tablier d’un scooter.

Autoliv Research a identifié les types de blessures graves les plus fréquemment subies par les motocyclistes. Les mécanismes de ces blessures ont ensuite été reproduits lors de tests virtuels et physiques. Sur la base des résultats de ces tests, deux séries de nouvelles solutions de sécurité ont été développées : des solutions de sécurité à bord des véhicules et des solutions de sécurité pour les conducteurs.

Couronne gonflable

En collaboration avec le fabricant italien de casques AIROH, Autoliv a étudié et développé un concept de casque de moto avec un airbag intégré. Les tests d’Autoliv montrent que l’accélération linéaire maximale de la tête et le risque de blessure à la tête lors d’un impact peuvent être considérablement réduits en utilisant la technologie de l’airbag. Le casque en question, présenté encore à l’état de prototype lors du dernier Salon de la moto de Milan (EICMA). Le coussin surgit au sommet du casque, en forme de couronne. Plusieurs flaps permettent son déploiement en une fraction de seconde. Evidemment, le casque conserverait toutes ses qualités intrinsèques, et l’intégration du coussin et du système de déclenchement n’auraient aucun impact ni sur le confort, ni sur la sécurité. Evidemment, le chemin vers la commercialisation est encore long, techniquement. Et quel prix pourrait coûter un tel casque ? Cela dit, ce système pourrait aussi tout simplement révolutionner le monde du casque.

L’airbag intégré au casque se déploie au sommet, en forme de couronne. Une prochaine révolution de la sécurité au guidon?

Airbag-châssis

Des simulations virtuelles et des crash-tests approfondis menés par Autoliv Research ont montré qu’un airbag, en cas de collision frontale, réduit les risques de blessures à la tête, au cou et à la poitrine. Autoliv a développé un airbag monté sur le châssis d’un scooter qui se déploie en quelques millisecondes lors d’une collision. Il existe déjà un système d’airbag intégré sur une moto, chez Honda, mais il concerne la Goldwing, une machine de très haut de gamme dont le prix franchit les 30.000 euros. Ici, les études d’Autoliv se concentrent sur des scooters beaucoup plus accessibles et répandus dans le trafic. Des projets à suivre avec beaucoup d’intérêt.