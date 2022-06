Se former à la conduite chez Ford Lommel

Les formations à la conduite du Ford Lommel Proving Ground sont désormais ouvertes aux particuliers et aux entreprises.

Implanté dans le nord du Limbourg et opérationnel depuis 1965, le Ford Lommel Proving Ground est un complexe automobile unique en Belgique, chargé de tester tous les véhicules Ford développes et produits en Europe. C’est également le lieu où les qualités dynamiques des modèles Ford européens sont mises au point et où les dernières technologies sont peaufinées. Au delà des activités d’ingénierie à proprement parler, le Proving Ground exerce également une autre fonction essentielle: fournir une formation à la conduite de haut niveau aux pilotes d’essai professionnels et aux ingénieurs Ford de Belgique, du Royaume-Uni et d’Allemagne. Un processus de professionnalisation intensif et une nouvelle piste exclusivement dédiée aà la formation permettent aujourd’hui au Ford Lommel Proving Ground de donner vie à son nouveau « Driver Training Center ».

Le département formation à la conduite de Lommel a développé au fil du temps des modules d’apprentissages qui permettent d’amener un conducteur lambda à un niveau expert. Ces modules désormais accessibles aux sociétés et aux particuliers reposent tous sur le même précepte: accroitre les compétences du conducteur pour augmenter sa sécurité́ et ainsi lui permettre d’être plus détendu et confiant au volant. Pour y parvenir, le Driver Training Center a pris le pli de limiter le nombre de stagiaires par instructeur, d’éviter autant que possible l’utilisation des radios au profit de la présence de l’instructeur aux côtés des stagiaires dans les véhicules. Tous les détails, prix et coordonnées de contact sont à retrouver sur le site Internet du Driver Training Center: https://www.fordlpg.ford.com/dtc