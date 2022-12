Rouler lorsqu’il neige : les précautions élémentaires

La première vague de froid qui a traversé la Belgique nous a rappelé les difficultés d’utiliser son véhicule dans ces conditions. Petit rappel – en sept conseils – des bons réflexes à observer en cas de récidive hivernale dans les semaines à venir…

1. Avant de démarrer

Même les défauts les plus mineurs peuvent causer des problèmes de sécurité majeurs en hiver. En faisant réviser votre voiture, vous vous assurez que tous les problèmes sont identifiés et corrigés. Sinon, assurez-vous au moins que vos feux, vos freins, vos pneus, vos essuie-glaces et votre batterie sont en parfait état. Vérifiez également tous les liquides de votre voiture et faites-en l’appoint. Un mélange à parts égales d’eau et d’antigel constitue la meilleure protection contre les dommages graves causés au moteur (gel, fissures).

2. Après-skis & parapluie

Une crevaison intervenant quand il fait noir et avec un thermomètre affichant -3°, avec possiblement de la neige qui tombe vous expose à un sérieux défi. Portez des vêtements chauds, sur vous, mais prévoyez des gants, un bonnet, voire des bottes type après-ski pour, le cas échéant, procéder au remplacement de votre roue. Une lampe de poche est, dans ces conditions, un luxe bienvenu, voire même… un parapluie que vous placez au-dessus de votre « zone » de travail. Voire carrément une couverture si vous devez attendre un dépanneur, une heure ou deux, blotti dans le froid. Evidemment, assurez-vous de disposer d’un triangle de secours et d’un bon grattoir.

Prévoyez la panne au milieu de nulle part, c’est-à-dire des vêtements d’hiver (bonnet, gants, bottes).

3. Conduire zen

Nos vies très (trop ?) actives nous exposent à des timing très stricts. Or partir dans la précipitation lorsqu’il gèle/neige est tout sauf une bonne attitude. Conduire détendu, peu (ou pas) stressé permet de mieux aborder les difficultés d’une route enneigée et/ou verglacée. Ou ne pas monter dans les tours au premier blocage. Sachez aussi renoncer : une pente trop raide, trop de voitures bloquées. Laissez la vôtre garée en lieu sûr et rentrez à pieds, si possible.

4. Déconnectez les assistants

Le plus grand défi de la conduite hivernale est de faire face aux routes verglacées et à la neige. Tout d’abord réduisez votre vitesse et gardez un grand écart entre vous et la voiture qui vous précède pour vous préparer à des distances d’arrêt plus longues. N’utilisez pas votre « cruise control », surtout les modèles de type actif, qui font accélérer et freiner la voiture toute seule, ce qui peut causer des surprises. Vous pouvez en faire de même avec certains assistants, comme le maintien automatique de la voiture sur sa bande.

5. Aérez-vous !

La condensation dans les voitures est plus fréquente par temps de gel, car la différence de température et d’humidité entre l’intérieur et l’extérieur de la voiture est plus importante. Elle peut s’accumuler pendant le trajet et donc nuire à votre visibilité. Les chauffages allumés à fond peuvent également entraîner la somnolence, ce qui augmente le besoin d’air frais. Évitez d’utiliser le mode « recirculation de l’air » en hiver, car il ferme les ouïes d’aération qui laissent entrer l’air extérieur dans la voiture. Ouvrir légèrement les fenêtres permet également de créer un meilleur équilibre chaud/froid.

6. Testez votre abs

La grande majorité des voitures modernes sont équipées d’un système de freinage ABS… dont vous n’expérimentez jamais les réactions sur routes sèches. Sur une portion de route bien dégagée, faites un test de freinage d’urgence : vous sentirez ainsi son degré de sensibilité et, surtout, la façon dont le système allonge la distance de freinage sur la neige.

Mieux vaut éviter de mettre vos grands phares, au risque d’éblouir les voitures arrivant en sens inverse.

7. Evitez les grands phares !

La notion de danger induite par, par exemple, une chute de neige, invite certains automobilistes à rouler avec les grands phares, comme pour « mieux y voir ». Cela ne sert à rien et constitue une gêne importante pour les autres voitures arrivant en face. Et donc pour vous-même. Idem, dans un moindre mesure pour les antibrouillards qui ne sont efficaces qu’en cas de… brouillard.