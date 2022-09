Rivian et Mercedes produiront des camionnettes électriques en Allemagne

Mercedes-Benz Vans va créer une coentreprise avec la start-up américaine Rivian pour produire de grandes fourgonnettes électriques en Europe. Une aubaine pour Rivian qui traverse une période critique en termes de production.

Nouveau Tesla

Rivian, c’est cette startup américaine basée à Plymouth (Michigan) que l’on découvrait en 2018, lors du Salon de Los Angeles. Les observateurs la décrivaient comme un « nouveau Tesla » très ambitieux. Ses SUV et pick-up (RT1, R1S) se démarquent par un style fort et des performances élevées (jusqu’à 764 ch pour les versions les plus puissantes). Suscitant un grand intérêt auprès du public et de multiples sociétés (face aux défis de la transition vers la voiture électrique), ce nouvel acteur électrique avait même signé en 2019 un accord avec Amazon portant sur la production et la fourniture de 100.000 vans de livraison. Tout semblait très bien parti, mais la pandémie et les problèmes d’approvisionnement de composants ont plombé les plans de Rivian, qui accuse même (déjà ) des pertes exprimées en milliards de dollars. On se rappelle aussi que Rivian devait travailler avec Ford, mais l’union n’a finalement pas pu être scellée. Rivian était entré en bourse en 2021 et a tout de même lancé, cette même année, sa production aux USA, dans l’état de l’Illinois, une performance qui reste louable au vu de la jeunesse de la firme.

La production américaine de Rivian a débuté en 2021. Mais le rythme ne suit pas le carnet de commandes.

Nouvelle usine

C’est là qu’intervient Mercedes, spécialiste dans le domaine des utilitaires et notamment des camionnettes électriques avec les Vito, Sprinter et Citan. Mercedes et Rivian ont vite pris conscience des opportunités de travailler ensemble. Le constructeur américain profitera de l’expérience de Mercedes dans une nouvelle unité de production qui devrait être érigée en Europe dans les années à venir. Pour Mercedes-Benz, ce centre s’ajoutera aux deux autres qui assemblent déjà des fourgonnettes (à Dusseldorf et Ludwigsfelde). Un bon timing, pourrait-on résumer, car depuis le début, Rivian ne cachait pas ses intentions de se développer en Europe. Ce sera désormais possible avec Mercedes. Un site dans lequel les deux entités prévoient de produire des véhicules sur des chaînes de montage communes, et plus précisément deux véhicules de grande taille, l’un basé sur la base VAN.EA (Mercedes-Benz Vans Electric Architecture), la plateforme exclusivement électrique de Mercedes Benz Vans, et l’autre basé sur l’architecture de deuxième génération Rivian Light Van (RLV). D’autres options permettant d’accroître les synergies de l’entreprise commune seront également étudiées. L’accord de Rivian avec Amazon mentionnait un début de livraison des premiers lots « avant 2030», ce qui laisse encore un certain temps pour réagir et s’adapter. En 2020, Mercedes-Benz collaborait déjà, en quelque sorte, avec Amazon dans le cadre du projet « The Climate Pledge » portant sur la fourniture de 1800 camionnettes électriques (e-Vito et e-Sprinter).