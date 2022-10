Rimac au Zoute Grand Prix

Rimac exposera la Nevera, sa nouvelle supercar électrique, au Zoute Grand Prix, du 6 au 9 octobre prochains.

Pour la première fois de son histoire, Rimac, dont le destin est désormais associé à celui de Bugatti, aura son stand au Zoute Grand Prix. On pourra y découvrir la Nevera, la nouvelle supercar électrique du constructeur croate. Cette voiture porte le nom d’une tempête méditerranéenne rapide, inattendue et puissante. Avec ses 4 moteurs électriques développant une puissance combinée, mais affolante, de 1.914 ch pour un couple tout aussi hors norme de 2.360 Nm, la Nevera passe de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et atteint 412 km/h en pointe. Pour exploiter tout ce potentiel, le système de vectorisation du couple assure une maîtrise parfaite de la voiture, et ce quel que soit le style de conduite adopté. « A la fois prédictif et réactif, ce système intelligent effectue plus de 100 calculs par seconde pour adapter le niveau du couple aux besoins du conducteur » affirme-t-on chez Rimac… Ultraperformante, la Nevera n’en oublie pas pour autant de soigner son autonomie puisqu’elle serait capable de parcourir jusqu’à 550 km avec une seule charge, alors que sa batterie lithium-magnésium-nickel de 120 kWh se recharge de 0 à 80% en 19 minutes. Cette batterie en forme de H, refroidie par liquide, fait partie intégrante du cœur de la voiture, ajoutant ainsi 37% de rigidité structurelle à la monocoque en fibres de carbone. La production de la Nevera est limitée à 150 exemplaires.