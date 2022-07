Restylage et technologie intelligente pour le Toyota Highlander 2023

Le plus grand SUV hybride de Toyota enrichit son équipement, revoit légèrement son look et adopte de nouvelles technologies pour plus de connectivité et davantage de possibilités de personnalisation.

Le Highlander, qui a fait ses débuts en Europe occidentale en 2021, est un grand SUV 7 places à transmission intégrale intelligente (AWD-i) fabriqué aux Etats-Unis. IL est le dernier modèle Toyota en date à adopter le nouveau système multimédia Toyota Smart Connect. Le système comprend un écran tactile haute définition de 12,3″ et des fonctionnalités supplémentaires, notamment la navigation basée sur le cloud avec des informations en temps réel sur l’état de la circulation et un assistant vocal embarqué. A l’intérieur toujours, le combiné d’instruments face au conducteur a subi une refonte complète avec l’introduction d’un nouvel écran digital de 12,3″ qui fournit des informations claires et propose une utilisation plus intuitive. L’écran crée l’effet d’un groupe de compteurs concaves tridimensionnels, avec des graphiques personnalisables selon les préférences du conducteur selon quatre thèmes: Casual, Smart, Tough et Sport.

Extérieurement, on note l’arrivée d’une nouvelle teinte métallisée (Cypress Green) et de nouvelles jantes en alliage de 20″ noir brillant. Sous le capot, en revanche, pas de changement: le Highlander 2023 conserve son groupe motopropulseur hybride de 248 ch dont les émissions de CO2 s’élèvent 149 g/km (en cycle combiné WLTP). Le nouveau Highlander est disponible à la commande dès à présent et les premières livraisons sont prévues au quatrième trimestre 2022.