Régime fiscal des camping-cars: bientôt du nouveau

L’augmentation énorme des taxes de roulage et de mise en circulation pour les camping-cars au sud du pays a suscité incompréhension et colère, ce qui a contraint la majorité wallonne PS-MR-Ecolo à revoir sa copie. Le texte qui organise un régime plus favorable a été examiné en commission voici quelques jours à Namur…

Le nouveau système de taxation des camping-cars et autres motorhomes voté par la majorité wallonne en septembre 2002 (avec effet rétroactif au 1er janvier!) dans le cadre du « décret pour un impôt plus juste » a assimilé ces derniers à des voitures particulières et non plus des utilitaires. Résultat, le montant de la taxe de mise en circulation et de la taxe de roulage pour les véhicules de ce type immatriculés en Wallonie a explosé, au grand dam des propriétaires de camping-cars et des professionnels du secteur qui ne se sont pas privés de le faire savoir.

Aussi la majorité wallonne a-t-elle mis de l’eau dans son vin et concocté un projet de décret instaurant un régime de taxation spécifique pour les camping-cars qui devrait conduire non pas à un retour au régime antérieur très favorable, mais à un aménagement du régime actuel, ce qui devrait se traduire par une réduction de la TMC (taxe de mise en circulation, à payer une fois lors de l’immatriculation du véhicule) de quelque 40% et une baisse de la taxe de roulage (dont il faut s’acquitter annuellement) de quelque 35% par rapport aux montants payés actuellement. Ces réductions seront rétroactives, ce qui fait que les contribuables ayant trop payé à partir de janvier 2022 seront remboursés. Mais que les camping-caristes wallons ne se réjouissent pas trop vite: tout cela ne sera d’application qu’une fois le nouveau décret entré en vigueur, ce qui n’est pas encore le cas puisque le texte n’en est qu’au stade de l’examen en commission. En ce qui concerne les deux autres régions du pays, précisons que la région de Bruxelles-Capitale n’a encore pris aucune décision, alors qu’en Flandre les campings-cars restent assimilés, fiscalement parlant, à des utilitaires.