Quatre nouvelles Jeep électriques pour 2025

Dans le cas des modèles Jeep, associés depuis toujours à de puissants moteurs thermiques, la transition vers une gamme 100% électrique est un défi gigantesque. Mais les choses évoluent très vite et les modèles annoncés semblent très prometteurs.

La marque Jeep a annoncé cette semaine un plan complet pour sa prochaine génération de véhicules « 4xe » entièrement électriques. Ce plan prévoit l’introduction de quatre SUV entièrement électriques en Amérique du Nord et en Europe d’ici à la fin de 2025. Ce qui s’inscrit dans le cadre d’un plan ambitieux : 50 % des ventes de la marque Jeep aux États-Unis seront entièrement électriques d’ici 2030, tandis que 100 % des ventes européennes seront entièrement électriques d’ici là.

Jeep a déjà montré les premières images de deux SUV entièrement électriques – la toute nouvelle Jeep Recon et un tout nouveau Wagoneer – qui arriveront en Amérique du Nord et dans d’autres régions du monde, tout en confirmant qu’une autre nouveauté, la Jeep Avenger 100% électrique (photo d’introduction, en jaune), sera commercialisée en Europe au début de l’année prochaine.

La Jeep Recon se distinguera par des capacités de franchissement dignes de la marque américaine.

Plus chic et luxueux, le SUV Wagoneer privilégiera une ambiance plus feutrée, sans renier l’ADN 4×4 de la marque.

L’Avenger urbain

La nouveauté la plus emblématique et « spectaculaire » sera la future Recon conçue à partir d’une feuille blanche pour être à 100 % Jeep et zéro émission. Cela signifie des capacités tout terrain très élevées puisque son développement prévoit de la faire franchir le réputé Rubicon Trail, l’une des pistes les plus difficiles des USA. Pour l’esprit, il s’agira d’un 4×4 découvrable (grand toit panoramique) et avec la possibilité de retirer ses portes. Le futur Wagoneer ira chercher sa place parmi les SUV haut de gamme, tout en restant un franchisseur efficace. Jeep évoque une autonomie électrique de 640 km avec une seule charge. Il sera présenté l’année prochaine et sa production lancée en 2024.

Mais dès 2023, c’est la Jeep Avenger qui intéressera grandement les marchés en Europe, un SUV compact – plus petit que l’actuel Renegade – qui visera évidemment la clientèle urbaine. La marque annonce une autonomie de 400 km avec une seule charge. L’Avenger sera dévoilé officiellement très prochainement, le 17 octobre, à l’occasion du Salon de Paris.