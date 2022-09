Près d’un Belge sur 4 serait prêt à passer à l’électrique…

La voiture électrique est de plus en plus présente dans nos rues et sur nos routes. Si les entreprises prennent les devants, qu’en est-il du citoyen lambda? Quelle est son attitude à l’égard des voitures électriques? À l’occasion de la Semaine de la Mobilité, le bureau d’études indépendant Profacts, mandaté par la marque de voitures électriques Polestar, a demandé à 2.008 Belges de répondre à ces questions.

Cette enquête montre qu’un Belge sur 5 a déjà eu une expérience de la conduite électrique: 2% en possèdent une et 19% en ont déjà conduit une. Par ailleurs 6 personnes sur 10 se disent favorables à la conduite électrique, alors que 4% doutent encore. Les personnes qui ont eu une expérience positive de la conduite électrique sont, logiquement, plus favorables à cette dernière que les gens qui ne sont pas dans ce cas. L’attitude positive vis-à-vis de la conduite électrique est motivée par la durabilité (56%), des considérations économiques (18%) et le fait que la conduite électrique soit considérée comme l’avenir (17%). Les freins les plus importants à la voiture électrique sont l’autonomie, le manque d’infrastructures de recharge et un prix d’achat élevé, ou du moins perçu tel quel. Enfin, près d’une personne sur 4 est convaincue que sa prochaine voiture sera électrique. Ce pourcentage est plus important chez les jeunes et les personnes qui parcourent de longues distance ainsi qu’auprès des conducteurs ayant déjà une expérience de mobilité durable et ceux issus d’un milieu social plus élevé.