Première européenne à Bruxelles pour le Seres 5

Seres, constructeur chinois de véhicules électriques, a choisi la capitale de l’UE pour le lancement européen du très attendu « 5 », un SUV électrique aux allures de coupé.

Seres a donc opté pour le Salon de Bruxelles 2023: c’est en effet au Heysel qu’il présentera son premier SUV électrique coupé au public européen. Ce véhicule du segment D répond au nom de Seres 5.

Animé par deux moteurs électriques dont la puissance totale atteint 510 kW pour un couple de 1.040 Nm, le Seres 5 revendique un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, un chrono « qu’aucun autre crossover de ce segment ne peut concurrencer, pas même le Tesla Model Y », annonce fièrement le constructeur. Le Seres 5 repose sur une plateforme sophistiquée intégrant une batterie lithium-ion de 88 kWh, qui lui procurerait une autonomie d’au moins 500 km WLTP.

L’arsenal des aides à la conduite est impressionnant: du système de maintien de voie à l’assistance au changement de voie en passant par le régulateur de vitesse avec assistance intégrée, tout est fourni de série. En Chine, le Seres 5 a par ailleurs décroché 5 étoiles aux tests de sécurité C-NCAP, très largement inspirés des tests Euro-NCAP en termes de méthodologie. Le Seres 5 se positionne au-dessus du Seres 3, un crossover lancé précédemment « à l’intention des jeunes ménages soucieux de l’environnement et doté d’un rapport prix/équipement/autonomie peu commun » explique le communiqué de presse. Le Seres 3 et le Seres 5 sont à découvrir au Palais 9 de Brussels Expo dans le cadre du Salon de Bruxelles qui s’y tiendra du 14 au 22 janvier 2023. Les prix et les caractéristiques techniques du Seres 5 pour le marché belge seront rendus publics lors du lancement commercial, prévu au printemps 2023.