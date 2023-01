Icône parmi les icônes américaines, la Chevrolet Corvette en est aujourd’hui à sa huitième génération. En 2023, le coupé et le cabriolet adoptent un moteur électrique pour plus de sensations fortes et de sécurité grâce à ses 4 roues motrices !

En 2023, la Corvette fête ses 70 ans de succès parmi les amateurs de muscle cars américaines. L’occasion idéale pour dévoiler la toute première Corvette électrifiée – l’E-Ray – avec transmission intégrale ! Que les passionnés de gros moteurs se rassurent, le bolide américain conserve son V8 6.2 litres. Ce dernier anime toujours les roues arrière. Cela dit, un moteur électrique de 160 ch vient aussi animer les roues avant, ce qui transforme la Corvette en 4×4, une première dans l’histoire du modèle. Evidemment l’objectif n’est pas d’en faire une franchisseuse des montagnes du Colorado, mais en répartissant la puissance totale de plus de 650 ch entre les 4 roues, la sportive devient encore plus efficace et sous contrôle. En coupé à toit amovible et cabriolet à toit rigide, l’E-Ray devient surtout la Corvette de série la plus rapide de l’histoire, avec 2,5 s pour passer de 0 à 100 km/h avant de franchir le les 400 mètres en 10,5 s.

La première génération de la Corvette a été produit de 1953 à 1962.

Bientôt en Europe?

La Corvette e-Ray promet surtout un comportement plus accessible et rassurant malgré l’importante cavalerie. De nos jours, les sportives recourent de plus en plus à la transmission intégrale, gage de plus de sécurité. Et d’un certain savoir-vivre, aussi, car grâce au mode Stealth prévu pour la E-Ray, la Corvette peut démarrer en douceur électrique, sans réveiller tout le quartier. La Corvette E-Ray 2024 sera commercialisée 2023 aux USA au prix de lancement de 104.295 Dollars. L’arrivée en Europe et les tarifs qui y seront adaptés ne sont pas encore connus).