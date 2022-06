Pour ses 112 ans, Alfa Romeo réveille Milan avec une F1

Le jour de son 112ème anniversaire, la marque milanaise a célébré l’événement d’une manière qui n’est pas passé inaperçue.

La monoplace Alfa Romeo de F1 qui évolue d’ordinaire sur les circuits du monde entier a parcouru ce 24 juin les rues du centre-ville de Milan, en partant de la Piazza Duomo et en passant par les lieux les plus emblématiques de la ville. Parmi ceux-ci, la Piazza San Babila, la Porta Nuova, la majestueuse gare centrale, le quartier City Life ou encore Gattamelata, un lieu à forte signification historique. C’est là en effet que se trouvait en 1910 le Portello, le premier site de production d’Alfa Romeo, qui abrite aujourd’hui le nouveau magasin phare de la marque, le premier showroom au monde à présenter la nouvelle identité de la marque Alfa Romeo. Après tout, le lien avec la capitale lombarde a de tout temps été très fort: c’est ici, que voici 112 ans, sous le nom d’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la marque au Biscione a vu le jour. Son histoire a certes connu des hauts et des bas mais a été et reste passionnante et en tout cas emblématique du « made in Italy », avec tout ce que cela suppose en termes d’élégance et de sportivité.

Pour l’occasion, la monoplace Alfa Romeo de F1 était pilotée par Valtteri Bottas, le Finlandais qui, en quelques mois, a déjà récolté 46 points au championnat du monde des conducteurs, ce qui le place à ce jour, à la 8ème place du classement provisoire.