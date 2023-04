Portes ouvertes chez Moto Guzzi: un programme très riche

Comme chaque année au mois de septembre, l’usine Moto Guzzi ouvre ses portes pour quelques journées festives autour du fameux bicylindre, le moteur emblématique de la marque. A Mandello del Lario, le rendez-vous est fixé du 7 au 10 septembre pour l’édition 2023.

Après les grandes célébrations du centenaire en septembre dernier, Moto Guzzi invite tous ses fans pour entamer un nouveau siècle d’histoire. Le deuxième week-end de septembre, l’usine historique de Mandello del Lario, véritable Mecque pour tous les passionnés de la marque à l’aigle, ouvrira ses portes pour accueillir et divertir des milliers de motocyclistes qui, comme le veut la tradition, arriveront du monde entier. Et avec eux, de nombreuses familles et touristes qui pourront vivre une grande fête sur les bords du Lario, la partie orientale du lac de Côme, non loin de Lecco.

Comme toujours, le programme des événements et des animations qui émailleront ces journées sera très riche: le village à l’intérieur de l’usine sera l’épicentre des célébrations tandis que le musée de la marque, récemment rénové, proposera sa magnifique collection de motos parfaitement restaurées. Une occasion de voir ou revoir des machines aussi marquantes que la 500 de Grand Prix à moteur V8 ou la dynastie des Le Mans, les plus emblématiques des Guzzi sportives, nées voici près de 50 ans, mais qui ont toujours leurs fanatiques. La fête chez Moto Guzzi impliquera, comme de coutume, toute la communauté de Mandello del Lario: la municipalité et les citoyens sont prêts à rendre ce week-end festif inoubliable. Quant aux locaux de l’usine où toutes les Moto Guzzi sont construites depuis 1921, ils seront ouverts pour accueillir le public dans une atmosphère chaleureuse, typiquement italienne. Plus d’infos sur www.motoguzzi.com