Porsche: rétrospective 2022 sur les chapeaux de roues

L’une des marques automobiles les plus appréciées de la planète a connu une année 2022 très active, entre nouveaux modèles, exploits sportifs et, plus que tout, défis technologiques pour aborder l’irréversible développement des voitures électriques.

On commence avec une sympathique entrée au Guinness book des records. Une Taycan Cross Turismo a réalisé le plus grand changement d’altitude jamais atteint par une voiture électrique – soit 4842,967 mètres. En un peu plus d’une journée, une équipe d’experts a navigué depuis le point le plus bas auquel ils pouvaient accéder en voiture en Amérique, jusqu’à l’un des plus hauts – une distance verticale de près de cinq kilomètres – en parcourant plus de 2250 kilomètres entre les deux.

Sportivement, Porsche a remporté sa première victoire en Formula E, lors de l’E-Prix du Mexique. Ce jour là, Porsche plaçait une autre de ses voitures sur la seconde marche. Porsche a remporté la catégorie GTE-Pro aux 24 heures du Mans.

La game de modèles 100% électriques de Porsche.

Economiquement, en raison de la guerre en Ukraine, Porsche a suspendu la livraison de ses véhicules en Russie. Porsche AG a acquis une participation dans un producteur innovant de matériaux de batterie, la société américaine Group14 Technologies. Porsche a aussi renforcé son engagement en faveur de la production industrielle d’eFuels (les carburants synthétiques, dans lesquels Porsche et d’autres constructeurs croient beaucoup). Porsche investit 75 millions de dollars dans HIF Global LLC. L’entreprise basée à Santiago du Chili a démarré une usine pilote d’eFuel dans ce pays (lire plus bas).

Le Conseil de surveillance de Volkswagen AG a nommé Oliver Blume comme nouveau président du Directoire du Groupe. Porsche entrait aussi dans une nouvelle ère avec son introduction en bourse réussie.

La 911, toujours

Dans la gamme, le Cayenne a fêté ses 20 ans, un modèle qui a apporté énormément (d’argent) à Porsche. Depuis 2002, le Cayenne est l’un des piliers du succès mondial du constructeur automobile. La marque fêtait aussi les 25 ans de la 911 de la génération 996.

Si la mythique 911 n’est plus le modèle le plus vendu, il reste le plus emblématique et porteur d’image. La marque n’a donc pas cessé de le faire évoluer. Ainsi, la nouvelle 911 GT3 RS présentée en 2022 se replace au sommet du segment des sportives routières les plus efficaces. Porsche complétait aussi la famille 911 avec une variante Carrera T, plus légère, destinée aux puristes. Enfin, récemment, Porsche dévoilait une première mondiale extraordinaire au salon de l’automobile de Los Angeles : la nouvelle Porsche 911 Dakar aussi à l’aise en tout-terrain que sur la route.

Une 911 à l’aise dans le sable…

100% électriques & carburants synthétiques

Porsche et des partenaires internationaux travaillant avec la société d’exploitation chilienne Highly Innovative Fuels (HIF) ont lancé la production industrielle de carburants synthétiques. En présence du ministre chilien de l’énergie Diego Pardow, l’usine pilote « Haru Oni » à Punta Arenas (Chili) a été officiellement inaugurée. Barbara Frenkel et Michael Steiner, membres du Directoire de Porsche, ont procédé au ravitaillement cérémonial d’une Porsche 911 avec le premier carburant synthétique produit sur le site.

La marque prépare ses premiers coupés deux places 100% électriques, ce qui sera le cas de la prochaine 718 Cayman. Un prototype baptisé Mission R a livré quelques démonstrations très parlantes à la presse. Cette 718 Mission R démontrait aussi son potentiel sur les circuits de courses.