Poppy triple sa flotte de voitures partagées en 2023

Poppy Mobility, l’entreprise de mobilité partagée du groupe D’Ieteren Automotive, triple sa flotte, passant de 1.000 à 3.000 voitures partagées.

Afin de répondre à une demande croissante de ses 200.000 utilisateurs, Poppy Mobility annonce aujourd’hui l’expansion de sa flotte, qui accueillera 2.000 nouvelles voitures dans les prochains mois. L’application de mobilité partagée est disponible à Bruxelles, Anvers, Malines, Gand et aux aéroports belges et compte à ce jour 1.000 voitures, 50 vans, 2.000 trottinettes et 160 vélos partagés.

« 2022 a été une année record pour Poppy et l’auto-partage en général » explique Sylvain Niset, CEO de Poppy. « Le télétravail, l’augmentation du coût de la vie et du prix d’achat d’une voiture poussent énormément de Belges à revoir leurs habitudes de déplacement. » Selon les calculs de la jeune société, sous la barre des 12.000 km par an, l’auto-partage reviendrait moins cher que l’utilisation d’un véhicule privé. Aujourd’hui la majorité d’entre nous payons pour un véhicule qui est inutilisé plus de 95% du temps.

Grande nouveauté, l’entreprise propose pour la première fois des modèles plus haut de gamme, dont la Volkswagen T-Cross, la Skoda Kamiq et l’Audi A4, qui sont désormais disponibles dans les rues. D’autres modèles sont en commande et seront disponibles d’ici peu. Ces nouveaux véhicules plus prestigieux sont réservés aux clients fidèles et aux utilisateurs de plus de 26 ans. Afin de renforcer l’expérience « premium », l’entreprise à décidé de ne pas offrir ces modèles dans la couleur rouge de la marque. Il y a quelques mois, Poppy annonçait également le lancement de son service de vans partagés à Bruxelles et Anvers. Ces véhicules plus volumineux permettent aux utilisateurs de déménager, de transporter des objets lourds ou encombrants. Connaissant un franc succès, l’entreprise prévoit également cette année d’augmenter le nombre de VW Caddy et Transporter dans sa flotte.