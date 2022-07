Piaggio MP3 : nouveaux atouts automobiles

Le nouveau Piaggio MP3 entame sa carrière à Paris, ville où il connaît, depuis les débuts du modèle en 2006, un grand succès. Il se positionne plus que jamais comme la navette interurbaine idéale.

Avec le temps, l’icône italienne de la mobilité métropolitaine a su séduire en confirmant les bienfaits de l’architecture à trois roues, et en particulier le surplus de sécurité qu’elle apporte en cas d’adhérence précaire. Ici, avec la nouvelle génération, Piaggio mise sur un look plus moderne et sportif ainsi que sur un équipement sérieusement modernisé, de plus en plus proche de celui d’une automobile. Ainsi, le trois-roues italien s’équipe désormais d’un système de démarrage « sans clé », d’un dispositif de navigation, d’un tableau de bord à affichage en couleurs et, sur le haut de gamme, d’un régulateur de vitesse et même d’une marche arrière avec caméra de recul ! Cette dernière est un atout lorsqu’il s’agit d’extirper ce poids lourd (280 kg en version 530) garé entre deux voitures et en pente. On remarque aussi un nouvel éclairage à diodes pour renforcer sa présence sur la route.

Le Piaggio reste la référence des maxiscooters à trois roues.

Détecteur d’angle mort

Les MP3 sont équipés des blocs les plus modernes de la famille HPE, avec pour entamer sa carrière les MP3 400 HPE de 35 ch (400 cc) et 530 HPE de 44 ch. Ce dernier, une grosse évolution du précédent 500, restera le préféré des navetteurs empruntant l’autoroute. Les nouvelles formes de l’habillage maximisent la protection contre le vent et la position de conduite est désormais plus confortable grâce à une triangulation selle-pieds-guidon corrigée. Pour rester à l’avant-garde en matière de sécurité, tous les modèles sont équipés d’ABS et d’ASR. Mais surtout, la version 530 Exclusive est le premier scooter au monde doté de capteurs de pointe octroyant au MP3 des détecteurs de présence dans l’angle mort. Le système prévient aussi le pilote du rapprochement d’une voiture dans l’environnement arrière. Mieux équipé, plus confortable et plus sûr, le MP3 fait logiquement payer plus cher ses charmes avec un tarif, pour le haut de gamme, qui atteint les 13.000 euros.