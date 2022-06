Obi-Wan Kenobi roule en VW ID.Buzz 

Pour le lancement son premier fourgon vintage 100% électrique, Volkswagen choisit Ewan McGregor comme ambassadeur au travers de la série Obi-Wan Kenobi dans laquelle il interprète le rôle principal.

La campagne qui ravira les amateurs de l’univers Star Wars est lancée par une publicité personnalisée réalisée en collaboration avec Lucasfilm et Industrial Light & Magic mettant en scène l’ID. Buzz et certains personnages familiers de la saga intergalactique, ainsi que l’acteur principal Ewan McGregor. On peut y voir les deux robots C3PO et R2-D2 entrer en contact avec la Volkswagen, et ce dans le respect graphique des films de la série.

Klaus Zellmer, Membre du Conseil d’Administration de Volkswagen pour les Ventes, le Marketing et l’Après-Vente explique cette stratégie : « Nous unissons deux marques mondiales fortes dans cette collaboration, mais aussi des générations de fans qui ont grandi avec leurs icônes respectives.» On imagine que pour exploiter ce filon, la marque commercialisera « plus que probablement » une série spéciale Star Wars, d’une manière ou d’une autre.

Le Volkswagen ID.Buzz veut marquer les esprits, d’entrée de jeu. Ce van 100% électrique joue à 100%. sur l’esprit Vintage.

Disney+

« Obi-Wan Kenobi », la nouvelle série de Lucas film débutera exclusivement sur Disney+ le 27 mai prochain. La série met en vedette Ewan McGregor, qui reprend son rôle de maître Jedi emblématique. L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de « Star Wars : Revenge of the Sith », où Obi-Wan Kenobi a dû faire face à sa plus grande défaite: la chute et la corruption de son apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui deviendra Dark Vador. La série marque d’ailleurs le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador.

Si l’acteur écossais a accepté la collaboration avec le constructeur automobile, c’est aussi parce qu’il est un authentique amateur de voitures : « Je suis passionné de vieilles VW depuis toujours. Depuis que j’ai eu ma première Volkswagen, à l’âge de 16 ans. Et je les ai toujours collectionnées depuis. »