Pour optimiser ses performances, la nouvelle 911 GT3 RS peut compter sur une mécanique très affutée mais aussi, et surtout, sur son radiateur central et sur une aérodynamique active dernier cri.

La nouvelle Porsche 911 GT3 RS ne fait pas mystère de ses intentions: elle est conçue sans compromis pour des performances maximales, de préférence sur circuit. Cette sportive de 525 ch, homologuée pour la route, tire pleinement parti de technologies et de concepts issus du sport automobile. Au-delà de son « flat-six » atmosphérique de 4 litres de cylindrée, friand de hauts régimes, ce sont surtout les systèmes de refroidissement et aérodynamiques de la 911 GT3 RS qui la relient le plus directement à son homologue de course, la 911 GT3 R.

La base de cette augmentation significative des performances réside dans le concept de radiateur central, une idée qui a été mise en œuvre pour la première fois sur la 911 RSR, victorieuse au Mans dans sa catégorie, puis sur la 911 GT3 R. Au lieu de la configuration à trois radiateurs vue sur les voitures précédentes, la nouvelle 911 GT3 RS s’appuie sur un grand radiateur central incliné disposé dans le nez de la voiture, à l’endroit où se trouve le coffre à bagages sur les autres modèles 911. Cette disposition a permis d’exploiter l’espace libéré sur les côtés pour intégrer des éléments aérodynamiques actifs. Les déflecteurs réglables en continu à l’avant et au niveau de l’aileron arrière en deux parties, combinés à d’autres mesures aérodynamiques, permettent d’obtenir un appui aérodynamique total de 409 kg à 200 km/h. Cela signifie que la nouvelle 911 GT3 RS génère deux fois plus d’appui que son prédécesseur du type 991 phase 2, ainsi que trois fois plus qu’une 911 GT3 actuelle. À 285 km/h, l’appui total s’élève à 860 kilos…