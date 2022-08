Nouveau Nissan Townstar EV

Le nouveau Townstar EV 100 % électrique rejoint la gamme électrifiée de Nissan. Il permet aux clients de Nissan de s’adapter à l’évolution des réglementations sur les émissions, aux nouveaux défis du marché et à la croissance de l’e-commerce.

Le Townstar EV, frère (quasi) jumeau du Renault Kangoo électrique, veut capitaliser sur le succès du fourgon e-NV200. Il délivre une puissance de 122 ch et 245 Nm de couple. Pour offrir une autonomie intéressante qui peut atteindre 300 km (cycle WLTP), ce VU bénéficie d’une aérodynamique soignée et se dote d’une batterie de 45 kWh pouvant accepter une charge AC de (22 kW) (de série dès le premier niveau de finition) ou une charge rapide DC (Combo CCS de 80 kW) permettant de récupérer 150 km d’autonomie en seulement 25 minutes.

A l’intérieur, une pompe à chaleur améliore à la fois le confort et l’efficience par temps froid en distribuant la chaleur de la batterie dans l’habitacle. Des options supplémentaires permettent d’améliorer encore le confort des utilisateurs, comme un volant, un pare-brise et des sièges avant chauffants. Le Townstar EV 100 % électrique inaugure le système avancé d’aide à la conduite ProPILOT Assist de Nissan dans la gamme de véhicules utilitaires. Cette technologie, associée au système exclusif vision intelligente 360° (AVM) de Nissan, devrait être précieuse pour les conducteurs, en particulier dans les centres-villes bondés. Les autres points forts du Townstar EV – selon les configurations – sont une charge utile allant de 600 à 800 kilos et une capacité de remorquage pouvant atteindre 1.500 kilos. Modulable, l’espace de chargement peut varier de 3,3 à 4,9 m3, assez pour transporter deux europalettes. Comme tous les VU Nissan, le Townstar EV Nissan fit l’objet d’une garantie de 5 ans ou 160.000 km. De plus, le Townstar EV bénéficie d’une garantie jusqu’à 70 % de la capacité initiale de la batterie pendant 8 ans.