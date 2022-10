Le Renault Kangoo E-Tech Electric a été présenté en première mondial au Salon de Paris ce 17 octobre. Il est équipé d’un moteur de 90 kW (120 ch) et d’une batterie de 45 kW qui lui assure, selon Renault, une autonomie de 285 km.

Si ce nouveau Kangoo « zéro émission » conserve son capot horizontal nervuré et sa face avant très verticale, il adopte une calandre spécifique qui intègre la prise de recharge derrière le logo. Comme sur la version thermique, le design intérieur dispose de la nouvelle planche de bord qui, selon version, intègre une finition en aspect bois sombre brossé, un habitacle confortable et plus d’ergonomie au poste de conduite. Seul le tableau de bord évolue avec l’apparition des données spécifiques E-Tech.

Grâce à sa nouvelle batterie lithium-ion d’une capacité de 45 kWh 100 % utilisables, ce Kangoo E-Tech Electric offre une autonomie allant jusqu’à 285 km en cycle WLTP. Les batteries sont garanties 8 ans ou 160.000 km. Dans cet intervalle, elles sont remplacées gratuitement si leur capacité se dégrade à un niveau inférieur à 70 % de leur valeur nominale.

Le nouveau Kangoo E-Tech Electric est équipé d’un moteur de 90 kW et de 245 Nm. Un mode Eco limitant la puissance à 56 kW et la vitesse maximale à 110 km/h optimise l’autonomie. Le conducteur a par ailleurs le choix entre trois modes de freinage récupératif.

Côté confort, le véhicule dispose d’une climatisation régulée bi-zone avec pompe à chaleur. Celle-ci permet de produire du chauffage en hiver et de la fraîcheur en été en fonctionnant sur le principe d’une climatisation réversible. Signalons enfin que le Kangoo E-Tech Electric propose contre supplément un pare-brise, des sièges avant ainsi qu’un volant chauffants.

En matière de recharge, le client a le choix entre 2 types de chargeurs: soit un chargeur 11 kW AC triphasé, adapté à tous types de charge domestique, soit un chargeur rapide de 22 kW AC permettant de passer de 5 % à 80 % en 2h30 et un chargeur DC 80 kW permettant de récupérer 170 km en environ 30 minutes Ce nouveau nouveau Kangoo E-Tech Electric est construit à Maubeuge, mais son moteur électrique ainsi que ses chargeurs, sont fabriqués à l’usine Renault de Cléon, en Normandie.