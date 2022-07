Nouveau Honda CR-V en 2023 : America first

Le tout nouveau Honda CR-V 2023 s’est dévoilé aux USA, où il effectuera ses débuts commerciaux avant de prendre le chemin de l’Europe. Le SUV familial gagne en standing.

Honda semble tout mettre en place pour reprendre du terrain sur le marché européen. Le récent HR-V, l’imminente Civic en témoignent, mais ausiis, prochainement, le grand SUV CR-V, qui vient d’être dévoilé aux Etats-Unis. On rappelle que Honda est aussi présent sur le marché de la voiture 100% électrique avec l’adorable – mais peu concurrentielle (prix !) – Honda e. Sans oublier la Jazz qui reste une citadine familiale compacte très efficace.

Plus grand

Toujours dans un esprit SUV à l’Américaine, le nouveau CR-V atteint désormais 4,70 m (+ 68 mm), et s’élargit légèrement ( 1 cm). Il gagne aussi et surtout 4 cm au niveau de l’empattement (2,70 m). Son style est plus robuste et s’inspire en fait de modèles non vendus en Europe, comme les Ridgeline et Passport. Sa ceinture de caisse plus marquée horizontalement et sa calandre plus sportive lui confèrent plus de standing.

À bord, Honda annonce un grand confort et de la technologie dernier cri, au travers d’écrans séparés (9 et 7’’), de nouveaux sièges avant plus ergonomiques et de la place en suffisance pour tous. Les Américains pourront acheter une version 100% thermique du CR-V, mais les Européens n’auront d’autre choix que l’hybride autorechargeable e :HEV combinant un 2 litres 4 cylindres et un générateur électrique développant, de concert, 204 ch.

En attendant le ZR-V

L’année 2023 sera riche pour Honda qui arrivera aussi en Europe avec le SUV ZR-V, un modèle plus compact assimilé à la nouvelle Civic. Il aura donc droit à la motorisation hybride de cette dernière, le 2 litres maison at moteur électrique de 184 ch. Tout est dans son nom : l’engin s’adressera surtout à la génération Z, des jeunes nés à partir de 1997.